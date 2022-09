Kein Zuschuss mehr für die Burgkirche in Oberwittelsbach

Plus Die Generalsanierung des Baudenkmals hat die Stadt Aichach schon zweimal finanziell unterstützt. Einen weiteren Zuschuss lehnt der Finanzausschuss knapp ab.

Die Generalsanierung der Burgkirche in Oberwittelsbach geht ihrem Ende entgegen. Die Stadt Aichach hat sie schon zweimal mit Zuschüssen unterstützt. Zum dritten Zuschussantrag sagte der Finanzausschuss des Stadtrats am Montagabend allerdings Nein - mit knapper Mehrheit.