Autofahrer fährt mit fast drei Promille von Supermarktparkplatz in Aichach

Ein Mann ist am Donnerstag dabei beobachtet worden, wie er auf einem Parkplatz erst Alkohol trank und dann mit dem Auto davonfuhr. Daraufhin bekam er Besuch von der Polizei.

Zeugen haben am Donnerstagvormittag gegen 11:45 Uhr einen Mann dabei beobachtet, wie er auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Freisinger Straße in Aichach offensichtlich Alkohol trank und anschließend mit dem Auto davonfuhr. Die Polizei besuchte den Fahrer daraufhin an seiner Wohnanschrift in Kühbach. Der durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von fast 3,0 Promille. Eine Blutentnahme wurde deshalb veranlasst, der Führerschein sichergestellt und Anzeige erstattet. (AZ)