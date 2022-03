Aichach

Mittagsbetreuung kostet in Aichach künftig genauso viel wie in Zell

Die verlängerte Mittagsbetreuung an der Ludwig-Steub-Grundschule in Aichach wird ab dem nächsten Schuljahr günstiger.

Plus Eltern zahlen für die verlängerte Mittagsbetreuung an der Ludwig-Steub-Grundschule in Aichach künftig weniger. Die Gebühr wird an Griesbeckerzell angeglichen.

Von Claudia Bammer

Die Grünen im Aichacher Stadtrat und Schulreferent Josef Dußmann hätten die Gebühren für die Mittagsbetreuung an den städtischen Grundschulen gerne insgesamt gesenkt. Jetzt wird zumindest die verlängerte Mittagsbetreuung an der Ludwig-Steub-Grundschule ab dem nächsten Schuljahr günstiger. Das beschloss der Stadtrat mit 28:1 Stimmen.

