Nach Brand im Pilsstadl erhärtet sich Verdacht gegen zwei Jugendliche

vor 16 Min.

Zu einem Brand kam es im Januar in den Kellerräumen des ehemaligen Pilsstadls in Aichach. Die Polizei spricht von fahrlässiger Brandstiftung.

Plus Im Januar brennt es im Keller des früheren Pilsstadl in Aichach. Bald hat die Polizei Jugendliche im Visier. Müssen sie mit Konsequenzen rechnen?

Betrieb herrschte im Aichacher Pilsstadl schon seit vielen Jahren nicht mehr. Dabei war er in den 80er- und 90er-Jahren eine gastronomische Hochburg – bis er 1996 in Flammen aufging. Erinnerungen an diesen Großbrand weckte im Januar ein Feuer in den Kellerräumen des Pilsstadl. Die Aichacher Polizei steht nun vor dem Abschluss ihrer Ermittlungen in diesem Fall.

Nachbarn hatten schon am Tag nach dem Brand am 16. Januar berichtet, dass zuletzt immer wieder Jugendliche in das Gebäude eingestiegen seien. Die Ermittlungen der Polizei bestätigten schließlich einen möglichen Zusammenhang. Im März informierte sie auf Anfrage, dass vier Jugendliche im Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung stünden.

