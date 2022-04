34-Jähriger schleift Freundin an den Haaren über den Gang

Plus Lautstarke Streits und Handgreiflichkeiten sind bei einem Paar im Raum Aichach die Regel. Nachbarn rufen deshalb die Polizei und es kommt zum Prozess.

Eine toxische Beziehung hatten ein 34-Jähriger und eine 28-Jährige aus dem Raum Aichach. Eifersüchteleien, lautstarke Streits und auch Handgreiflichkeiten waren an der Tagesordnung. Im Oktober und November 2021 riefen Nachbarn deswegen sogar die Polizei. Kürzlich musste sich der 34-Jährige wegen vorsätzlicher Körperverletzung in zwei Fällen vor dem Amtsgericht Aichach verantworten.