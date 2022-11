Prozess: Echten Ausweis mit falschem Bild für flüchtigen Verlobten beschafft

Plus Eine junge Frau und ihr Bruder beantragen bei ihrer Gemeinde einen Reisepass. Doch er enthält das Foto des Verlobten der Frau. Er ist auf der Flucht vor der Polizei. Das hat ein Nachspiel vor Gericht.

Das Bild im Reisepass zeigte einen heute 32-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg. Ausgestellt worden war der Ausweis im Mai 2020 aber auf den Bruder seiner Freundin. Der Schwindel flog bei einer Polizeikontrolle auf. Bei der Verhandlung vor dem Aichacher Amtsgericht wegen falscher Beurkundung ging es vor allem um die Frage, ob der 32-Jährige an dem Schwindel beteiligt gewesen war. Das bestritt der Angeklagte energisch. Der 32-Jährige gab zwar zu, dass es "definitiv mein Lichtbild ist". Er betonte aber, dass er den Ausweis weder beantragt noch benutzt habe. Was aber war geschehen?