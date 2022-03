Prozess: Hat ein 24-Jähriger nun eine Ohrfeige kassiert oder nicht?

Plus Ein 24-Jähriger aus Aichach zeigt seinen Kontrahenten wegen einer Ohrfeige auf dem Volksfestplatz an. Nach dessen Freispruch wird er selbst angeklagt.

Hat ein 24-Jähriger aus Aichach nun am Volksfestplatz von einem anderen eine Ohrfeige kassiert oder nicht? Mit dieser Frage befasste sich kürzlich das Amtsgericht Aichach. Der 24-Jährige hatte seinen Kontrahenten wegen vorsätzlicher Körperverletzung angezeigt. Dieser war jedoch bei einer Verhandlung im März 2021 freigesprochen worden. Stattdessen hatte der Aichacher nun wegen falscher Verdächtigung und falscher uneidlicher Aussage einen Strafbefehl über 5200 Euro (130 Tagessätze zu je 40 Euro) erhalten. Dagegen legte er Einspruch ein.