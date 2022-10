Prozess in Aichach: Mit einem Schlag den Unterkiefer gebrochen?

Plus Ein 20-Jähriger bestreitet vor dem Jugendschöffengericht Aichach die Vorwürfe. Das Opfer, das als Zeuge geladen ist, erscheint nicht nur Verhandlung.

Ein gebrochener Unterkiefer war das Ergebnis einer kurzen aber heftigen Auseinandersetzung zwischen einem 20-Jährigen aus Aichach und einem jungen Mann. Die beiden war im April vergangenen Jahres aneinandergeraten. Der 20-Jährige muss sich vor dem Jugendschöffengericht Aichach wegen gefährlicher Körperverletzung und vorsätzlichem unerlaubten Besitzes eines verbotenen Gegenstandes verantworten. Wegen Mittäterschaft sitzt auch ein 23-Jähriger aus Aichach auf der Anklagebank. Er soll laut Staatsanwaltschaft "kampfbereit" daneben gestanden, aber nicht eingegriffen haben.