Aichach

Auto kracht in Aichacher Supermarkt: Das sagt die Polizei zur Ursache

Ein weißer Opel Astra krachte am Montagmittag in den Pfandrückgabebereich eines Supermarktes auf dem Milchwerk-Gelände in Aichach. Fahrer und Beifahrerin sowie ein Passant wurden verletzt.

Von Nicole Simüller

Große Aufregung herrschte am Montagmittag auf dem Milchwerk-Gelände in Aichach. Auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums geschah gegen 11.45 Uhr ein schwerer Unfall. Ein Auto krachte dabei in den Eingangsbereich eines Supermarktes. Kurz darauf war in Aichach die Sirene zu hören. Fahrzeuge von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei trafen nach und nach mit Blaulicht und Martinshorn am Milchwerk ein. Dort verfolgten Personal und Kunden der umliegenden Geschäfte entsetzt das Geschehen. Auto fährt in Supermarkt in Aichach: Fahrer verwechselt wohl Gas und Bremse Ein 69-Jähriger aus dem Landkreis Aichach-Friedberg war mit seinem Opel Astra auf dem Parkplatz des Milchwerk-Geländes unterwegs gewesen. Auf dem Beifahrersitz saß seine 65-jährige Ehefrau. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann in Richtung des Supermarktes und verwechselte in seinem behindertengerecht umgebauten Wagen offenbar Gas und Bremse. Dadurch beschleunigte sein Wagen. Der Opel Astra rumpelte über den Bordstein in Richtung des Supermarkt-Eingangs, überfuhr ein Verkehrszeichen und erfasste einen 68-jährigen Fußgänger aus Aichach. Der Wagen schleifte den Fußgänger laut Polizei mit und krachte schließlich durch eine Fensterscheibe in den Pfandrückgaberaum, der sich neben dem Eingang des Supermarktes befindet. Dort blieb das Auto stehen. Auto erfasst Fußgänger: 68-Jähriger erleidet Brüche und Kopfplatzwunde Der Fahrer und seine Ehefrau wurden leicht verletzt: Sie erlitten nach Polizeiangaben ein Schleudertrauma und einen Schock. Die beiden wurden anschließend zur weiteren Abklärung ins Aichacher Krankenhaus gebracht. Während es anfangs zunächst geheißen hatte, der Fahrer sei in seinem Wagen eingeklemmt, bestätigte sich das der Freiwilligen Feuerwehr Aichach zufolge vor Ort nicht. Ein beachtliches Aufgebot an Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst war am Montagmittag auf dem Milchwerk-Gelände in Aichach im Einsatz. Zuvor war ein Auto in den Pfandrückgabebereich eines Supermarktes gekracht. Foto: Erich Echter Der Fußgänger trug nach Angaben der Polizei schwere Verletzungen davon: Er erlitt einen Oberschenkel- und einen Schulterbruch sowie eine Kopfplatzwunde. Der Rettungsdienst brachte den 68-Jährigen ins Uniklinikum Augsburg. Bis der Rettungsdienst eintraf, betreute medizinisch ausgebildetes Personal der Feuerwehren die Verletzten und übernahm deren Erstversorgung. Lesen Sie dazu auch Aichach Blumen kaschieren den Schaden nach Supermarkt-Unfall in Aichach

Ein weiterer Passant konnte sich nach Informationen unserer Redaktion noch rechtzeitig durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Rettungshubschrauber landet am Milchwerk in Aichach Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit vielen Einsatzkräften vor Ort. Allein die Freiwillige Feuerwehr Aichach war nach eigenen Angaben mit fünf Fahrzeugen und 18 Aktiven im Einsatz, die Freiwillige Feuerwehr aus dem nahen Stadtteil Ecknach mit einem weiteren Fahrzeug. Der Rettungsdienst eilte mit vier Fahrzeugen zum Milchwerk-Gelände. Auch ein Rettungshubschrauber wurde vorsorglich angefordert, um Verletzte ins Krankenhaus bringen zu können. Er flog jedoch nach deren Erstversorgung wieder ab. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in die Krankenhäuser transportiert. Kreisbrandinspektion und Notfallseelsorge waren ebenfalls auf dem Milchwerk-Gelände anzutreffen. Auch ein Rettungshubschrauber war nach dem Unfall auf dem Milchwerk-Gelände in Aichach im Einsatz. Foto: Erich Echter Da viele Schaulustige um die Unfallstelle herumstanden, stellte die Feuerwehr eine Sichtschutzwand auf. Ziel sei es gewesen, "die Einsatzkräfte zu schützen und die Patienten sicher und maximal zu versorgen", wie sie später mitteilte. Die Feuerwehren sicherten außerdem den Unfallwagen, damit er nicht wegrollen konnte, und stellten den Brandschutz sicher. Polizei schätzt Schaden nach Unfall am Milchwerk auf über 13.000 Euro Der Abschleppdienst fuhr den Opel Astra letztlich aus dem Supermarkt-Gebäude und transportierte ihn ab. Einsatzkräfte der Aichacher Feuerwehr verschalten die beschädigte Sicherheitsglasscheibe des Supermarktes mit Holz und reinigten die Unfallstelle. Gegen 13.20 Uhr war der Einsatz für sie beendet. An dem Auto entstand laut Polizei ein Frontschaden von circa 7500 Euro. Den Schaden im Supermarkt schätzte sie auf etwa 6000 Euro. (mit ech)

