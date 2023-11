Aichach

So wurde aus dem Ein-Mann-Fasshandel das große Unternehmen Bayern-Fass

Plus Während Corona hätte das Aichacher Familienunternehmen eigentlich ihr 150. Jubiläum gefeiert. Nachgeholt wurde das nie - dabei hat Bayern-Fass in der Vergangenheit viel erreicht.

Von Marina Wagenpfeil

Die Corona-Pandemie hat so einige Feiern, Jubiläen und Feste verhagelt. 2020 sollte eigentlich auch in Aichach großes Jubiläum gefeiert werden: 150 Jahre Bayern-Fass. Während viele die Veranstaltungen einfach nachgeholt haben, hat sich die Bayern-Fass-Gruppe anders entschieden. "Das, was wir eigentlich vorhatten, hat nicht geklappt - es hat einfach der Spirit nach der langen Verzögerung gefehlt", sagt Michael Eigner. Und der ist für den Familienbetrieb, der inzwischen in fünfter Generation geführt wird, ausgesprochen wichtig.

Bayern-Fass ist eines der europaweit führenden Unternehmen

Die Bayern-Fass Rekonditionierungs GmbH ist heute eines der europaweit führenden Rekonditionierungsunternehmen. An insgesamt vier Standorten - in Aichach, Remshalden, Mainburg und Ludwigshafen - werden pro Jahr rund eine Million gebrauchte Stahl- und Kunststofffässer sowie mehr als 240.000 sogenannte Intermediate Bulk Container (IBC) aufbereitet und dann wieder verwendet. Dafür hat das Unternehmen eigene Anlagen, Maschinen und Werkzeuge konstruiert. Eigenen Angaben nach werden dadurch rund 7800 Tonnen CO₂ pro Monat eingespart. Insgesamt erwirtschaften rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von 51,2 Millionen Euro (2022).

