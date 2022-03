Sparkasse Aichach-Schrobenhausen hofft auf steigende Zinsen

Plus Die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen blickt zufrieden zurück auf das Jahr 2021. Welchen Aufwand die Sanktionen in Folge des Ukraine-Krieges erforderlich machen.

Die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen blickt zufrieden auf die Bilanz im Jahr 2021. "Wir sind gut positioniert, unser Geschäftsmodell hat sich einmal mehr bewährt." Mit diesen Worten kommentierte Birgit Cischek als Vorsitzende des Vorstands die wichtigsten Zahlen. Die Bilanzsumme bewegte sich mit 1,5 Milliarden Euro auf dem Niveau des Vorjahres, ebenso die Kundeneinlagen mit 1,167 Milliarden Euro.