Stadt Aichach schafft gut 40 zusätzliche Stellen

Plus Der Aichacher Stadtrat stimmt dem Stellenplan für 2022 mehrheitlich zu. Die Freie Wählergemeinschaft hätte aber gerne einige vorgesehene Stellen gestrichen.

Das Personal der Stadt Aichach soll wachsen. Der Stellenplan für das Jahr 2022 umfasst 346 Stellen - 41 mehr als 2021. Die Zahl der Stellen entspricht dabei nicht der Zahl der Beschäftigten, weil viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Teilzeit beschäftigt sind. Der Stadtrat hat dem Stellenplan am Donnerstagabend zugestimmt. Es gab aber sechs Gegenstimmen.