Aichach

vor 4 Min.

Aichach will in diesem Jahr für knapp neun Millionen Euro bauen

Plus Fast neun Millionen Euro umfasst das Aichacher Bauprogramm. Dabei kommen die hohen Beträge für Verwaltungsgebäude, Kläranlage und Kita erst in den nächsten Jahren.

Von Claudia Bammer

Knapp neun Millionen Euro will die Stadt Aichach in Bauprojekte investieren. Das Bauprogramm stellte Bauamtsleiterin Carola Küspert am Mittwochabend im Bauausschuss des Stadtrats vor. Eine Entscheidung darüber wurde nicht getroffen. Es wird in den Fraktionen beraten, bevor es Ende Februar zusammen mit den Eckdaten für den Haushalt und den Investitionen außerhalb des Bauprogramms Thema im Stadtrat wird.

