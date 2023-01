Aichach

Umfrage: Was wünschen Sie sich für das Jahr 2023?

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

Haben die Menschen gute Neujahrsvorsätze? Und wenn ja, welche? Was ist ihnen in Kriegszeiten am Wichtigsten? Wir haben am Aichacher Stadtplatz nachgefragt.

Das neue Jahr starten viele mit guten Vorsätzen. Sie wollen zum Beispiel abnehmen, weniger rauchen, mehr Sport treiben oder weniger im Internet unterwegs sein. Das neue Jahr ist für die meisten Menschen mit Erwartungen und Wünschen verbunden. Angesichts von Ukraine-Krieg, Energiepreiskrise und Inflation sehen die in diesem Jahr vermutlich anders aus als in früheren Jahren. Wir haben Menschen am Stadtplatz gefragt, was sie sich wünschen und welche Vorsätze sie haben. Herbert Arnold aus Schwabhausen bei Dachau. Foto: Gerlinde Drexler Herbert Arnold, Schwabhausen bei Dachau Ich wünsche mir, dass der Krieg beendet wird, dass wir alle gesund bleiben und dass unsere Aktienverluste aufgeholt werden. Außerdem wünsche ich mir, dass es mehr Gerechtigkeit gibt und zum Beispiel nach den Silvesterkrawallen in Berlin der Staat keine Angst davor hat, die Krawallmacher zu bestrafen. Meiner Meinung nach fürchtet er, als ausländerfeindlich zu gelten und wird deshalb nicht bestrafen. Robert Deres aus Mering-Ried. Foto: Gerlinde Drexler Robert Deres Ried bei Mering Mein einziger großer Wunsch für heuer ist, dass es Frieden und keinen Krieg gibt. Gute Vorsätze fasse ich aus Prinzip keine zum Jahreswechsel. Wenn ich etwas ändern möchte, dann mache ich das, wenn der Zeitpunkt für mich passt. Wenn ich mir dann etwas vornehme, ziehe ich es auch durch. So habe ich zum Beispiel schon vor einigen Jahren mit dem Rauchen aufgehört. Das war so ein Vorsatz.

Aichach Umfrage in Aichach: Was kommt an Weihnachten auf den Tisch?

Mario Pettinger aus Aichach-Oberbernbach. Foto: Gerlinde Drexler Mario Pettinger, Aichach-Oberbernbach Für die Welt wünsche ich mir, dass dieser unsägliche Krieg hoffentlich bald beendet ist und zu einem guten Ende findet. Ich wünsche mir, dass wir dann wieder Frieden und Freiheit genießen können. Privat ist alles gut, so wie es ist. Da habe ich für heuer keine guten Vorsätze gefasst. Wenn es so weitergeht, wie es ist, bin ich zufrieden. Für die Familie wünsche ich mir Gesundheit. Das ist das Wichtigste. Thomas Swart aus Aichach. Foto: Gerlinde Drexler Thomas Swart, Aichach Was ich mir wünsche, ist einfach nur Gesundheit. Das ist das Wichtigste, das wir alle brauchen. Ich wünsche mir für heuer, dass der ganze Schmarrn mit der Ukraine aufhört und es wieder zum Frieden kommt. Gute Vorsätze habe ich zum neuen Jahr keine gefasst. Dann hat man nichts, das man nicht einhalten kann. Ich nehme mir kleine Sachen dann vor, wenn sie aktuell sind.

