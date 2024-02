Unbekannter fährt BMW am Aichacher Bahnhof an: Schaden ist fünfstellig

Am Bahnhof fährt ein Unbekannter oder eine Unbekannte einen geparkten BMW an und flieht. Der Schaden ist fünfstellig. Nun hofft die Polizei auf Zeugen des Unfalls.

Auf dem Parkplatz am Aichacher Bahnhof hat eine Unbekannte beziehungsweise ein Unbekannter ein geparktes Auto angefahren und dabei einen Schaden in fünfstelliger Höhe hinterlassen. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei dem Unfall am Mittwoch ein schwarzer BMW X3 an der Heckstoßstange angefahren. Der Verursacher oder die Verursacherin floh, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Polizei bittet um Hinweise auf Unfallverursacher vom Aichacher Bahnhof

Der BMW war der Polizei zufolge in den Morgenstunden unbeschädigt abgestellt worden. Als der Besitzer am späten Nachmittag zu seinem Wagen zurückkehrte, fiel ihm der Schaden auf. Die Aichacher Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich bei ihr unter Telefon 08251/8989-0 zu melden. (nsi)