Was am "Alten Krankenhaus" gebaut werden soll

Auf dem Gelände des Alten Krankenhauses in Aichach sollen auch Wohnungen entstehen, teils mit sozialer Förderung. Ohne Bebauungsplan wird es aber nicht gehen.

Etwa 100 Wohnungen sollen auf dem Gelände des Alten Krankenhauses in Aichach entstehen. Ohne Bebauungsplan wird das allerdings nicht gehen. Darüber war sich der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats, dem am Dienstag eine Bauvoranfrage der Landkreis-Wohnbaugesellschaft zu dem Projekt vorlag, einig.

Nach dem Neubau des Krankenhauses hatte sich dem Landkreis Aichach-Friedberg, dem die Fläche gehört, die Frage gestellt, was mit dem alten Gebäudebestand passieren soll. Erhalten bleiben sollen lediglich das Bettenhaus des alten Krankenhauses, das unter anderem eine Arztpraxis mit Schlaflabor sowie das Geburtshaus beherbergt, und der Stirnbau zur Straße hin, der an Praxen vermietet ist. Alle anderen Gebäude sollen weichen. Diese Pläne waren vor zwei Jahren bereits im Werkausschuss vorgestellt worden.

Was in Aichach geplant ist

Die Wohnbau GmbH für den Landkreis Aichach-Friedberg, eine Tochter des Landkreises, sollte die Fläche entwickeln. Für die Gesellschaft, deren Geschäftsführer Robert Englmeier die Sitzung verfolgte, ist es das größte Projekt bislang.

Im Bauausschuss lag nun eine Bauvoranfrage für das rund 15.000 Quadratmeter große Areal vor. Gebaut werden soll eine Großküche für das neue Krankenhaus dort, wo sich die jetzt noch genutzte Küche befindet. Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) soll dort Platz für eine Rettungswache mit angeschlossener Tagespflegeeinrichtung finden. Geplant sind außerdem eine Schule für die Tagespflege und eine Wohnanlage. Letztere soll vom Kellerberg her erschlossen werden, die anderen Gebäude von der Krankenhausstraße aus. In mehreren neuen, bis zu vierstöckigen Gebäuden sollen bis zu 100 Wohnungen entstehen, unter anderem öffentlich geförderte.

Bauamt: Nicht ohne Bebauungsplan

In der Bauvoranfrage ging es nun unter anderem um die Frage, ob die geplanten Gebäude dort wie im Plan vorgesehen möglich sind, insbesondere mit den bis zu vier Stockwerken. Das Stadtbauamt habe sich intensiv mit dem Großprojekt befasst, unter anderem mit einem Vor-Ort-Termin, berichtete Ulrich Egger vom Bauamt. Die Verwaltung sei schließlich zu dem Schluss gekommen, dass das Bauvorhaben eine so große Außenwirkung auf die nähere Umgebung, dass eine Bebauung ohne Bebauungsplan nicht möglich ist. Eine viergeschossige Bebauung zum Beispiel gebe es bislang in der näheren Umgebung nicht. Auch die Größe der Fläche spreche dafür.

Der Bauausschuss teilte diese Ansicht, auch wenn er dem Vorhaben grundsätzlich positiv gegenüberstand. Er verweigerte der Bauvoranfrage deshalb einstimmig das Einvernehmen.