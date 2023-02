Aichach

Was Paare fürs Heiraten im Sisi-Schloss zahlen müssen

Plus Der Aichacher Stadtrat legt das Nutzungsentgelt fürs Schloss und eine zusätzliche Standesamtsgebühr fest. Bestimmte Gebühren fallen aber für Trauungen immer an.

Von Claudia Bammer

Wer sich das Ja-Wort lieber in der besonderen Atmosphäre des Sisi-Schlosses geben will anstatt im Aichacher Standesamt, der muss dafür etwas tiefer in die Tasche greifen. Der Aichacher Stadtrat, der im November 2022 beschlossen hat, das zu ermöglichen, hat nun festgelegt, was es kostet. Wie vom Finanzausschuss empfohlen, wird dafür eine Standesamtsgebühr von 70 Euro erhoben. Dazu kommt ein Nutzungsentgelt für das Schloss von 350 Euro.

