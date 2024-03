Weltwassertag: Experten sorgen sich um Wasservorräte in Aichach-Friedberg

Zum Weltwassertag rufen die Experten der Magnusgruppe Aichach dazu auf, den Wasserverbrauch zu senken. Sie warnen: Auch im Landkreis sinken die Grundwasserstände.

Rund zwei Milliarden Menschen weltweit haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Im Wittelsbacher Land kommt noch immer genügend Wasser aus dem Hahn. Dennoch blicken die Experten des Wasserzweckverbands Magnusgruppe mit Sitz in Aichach anlässlich des Weltwassertags an diesem Freitag, 22. März, mit Sorge auf die hierzulande schwindenden Grundwasserstände.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Trinkwasser sei "unser Lebensmittel Nummer 1", sagt Rupert Reitberger, Verbandsvorsitzender der Magnusgruppe. "Es bedarf eines solidarischen Verteilens, um die Welt zu befrieden." Fehlendes oder mangelndes Trinkwasser stelle eine von vielen Fluchtursachen dar.

Grundwasserstände in Brunnen der Magnusgruppe sinken um ein Fünftel

In den Brunnen der Magnusgruppe haben sich die Grundwasserstände in den vergangenen zwei Jahrzehnten nach Angaben von Reitberger um ein Fünftel abgesenkt. Gesellschaft und Politik nähmen dieses Thema "immer noch nicht ernst genug". Gehe es mit der Klimaveränderung so weiter, stelle sich die unweigerlich die Frage: "Sitzen wir spätestens zur Jahrhundertwende auf dem Trockenen?", warnt Reitberger. Der Magnus-Chef hat das laut eigener Aussage überschlägig bereits errechnet.

Die Magnusgruppe versorgt nicht nur sieben Aichacher Stadtteile mit Wasser, sondern auch Ortsteile von Kühbach, Inchenhofen, Pöttmes, Hollenbach und Schiltberg. Die Affinger Ortsteile Pfaffenzell und Frechholzhausen sind Wassergäste des Verbands. Wassermeister Hubert Haberl und Reitberger sind sich einig: "Wir verschwenden immer noch zu viel des wertvollen Trinkwassers für falsche Zwecke." So rausche rund ein Drittel durch die Klospülung in die Kanalisation. Mehr als die Hälfte werde verbraucht, wenn Baden und Duschen dazu gerechnet werde.

Geringere Niederschläge füllen Entnahmemengen nicht mehr auf

Südbayern befinde sich in einer glücklichen Lage, da es über ein großes Grundwasserreservoir verfüge. Doch vor allem die schnee- und niederschlagsarmen Winter füllten die Entnahmemengen nicht mehr auf. Auch von den vielen Niederschlägen der vergangenen Monate profitierten nur die oberflächennahen Grundwasserleiter. Bis die Niederschläge im tertiären Bereich ankämen, aus dem viele Versorger Trinkwasser entnähmen, dauere es Jahre.

Lesen Sie dazu auch

In bestimmten Regionen Deutschlands werden aufgrund der Wassernot Pipelines geplant oder sind – zum Teil gegen Widerstände – bereits gebaut. Sie transportieren Trinkwasser zum Beispiel aus dem Bodensee oder Flüssen in wasserarme Gebiete. Reitberger zufolge sorgen 5729 Wasserversorgungsunternehmen deutschlandweit für die Belieferung von Trinkwasser. In Bayern sind es 2232. Das bayerische Versorgungssystem sei also sehr kleinteilig. Reitberger sieht darin einen Vorteil in der Versorgungssicherheit – vor allem, wenn die Versorger Verbünde zueinander haben. Die Magnusgruppe baute bereits in den 1970-er Jahren fünf Verbünde zu den angrenzenden Versorgern. So ist die gegenseitige Versorgung gewährleistet. Sie war schon des Öfteren nötig.

Höhere Temperaturen und mehr Bodenversiegelung verknappen das Wasser

Den Ausbau der Verbünde unterstützt der Freistaat mit Fördermitteln. Reitberger sagt: "Es beginnt also eine Trinkwasserumverteilung." Das könne jedoch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Das Wittelsbacher Land sei nicht in der Situation der Stadt Augsburg, die durch den Lech und das Lechfeld über mehr als ausreichend Trinkwasser verfüge. Daher seien andere Lösungen nötig.

Längst gebe es wissenschaftlich untermauerte Handlungsempfehlungen. "Doch es geht zu schleppend voran", kritisiert Reitberger. Dabei seien die Gründe für die Wasserknappheit längst bekannt: geringere Niederschläge, länger anhaltende höhere Temperaturen, dadurch größere Verdunstungen, weitere Bodenversiegelungen, dadurch weniger Versickerungen, intensivere Bodenbearbeitungen und -verdichtungen, dadurch mehr Erosionen.

Reitberger fordert: "Wir müssen vom Wasserverbrauch runterkommen"

Reitberger fordert: "Wir müssen vom derzeitigen Wasserverbrauch runterkommen." Doch weniger Wasser durch das Leitungsnetz zu schicken, habe einen langsameren Durchfluss und damit Stagnationswasser zur Folge, verbunden mit Aufkeimungsgefahr. Hinzu komme, dass insgesamt die Technik vieler Versorgungsanlagen und die Leitungsnetze in die Jahre gekommen seien. Deutschlandweit seien Milliarden Euro an Investitionen nötig. Reitberger sieht die Magnusgruppe aufgrund des neuen Wasserwerks gut aufgestellt.

Er weist außerdem auf einen immensen Fachkräftemangel hin. Es gebe bereits regionale Wasserversorger, die die technische Betriebsführung daher auslagerten. Ein begehrter Partner sind Wassermeister Hubert Haberl zufolge die Stadtwerke Augsburg. Reitberger ist sich sicher: "Wir werden in Zukunft Kooperationen und eine massiv höhere Sensibilität für das Trinkwasser sowie noch mehr, vor allem fachlich versierteres Personal brauchen. Deshalb wird auch das wertvolle Trinkwasser seinen Preis haben müssen." (rs)