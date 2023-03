Aichach

Wie das neue Baugebiet "Himmelreich" in Ecknach aussehen soll

Plus Der Entwurf für den Bebauungsplan passiert den Aichacher Bauausschuss. Auch für den Ecknacher Ortskern an der Pfarrer-Steinacker-Straße werden Regeln festgelegt.

Bauwillige in Aichach werden sich über diese Nachricht freuen: Für das Baugebiet am "Himmelreich" in Ecknach wurde im Aichacher Bauausschuss jetzt der Entwurf des Büros Opla für den Bebauungsplan vorgestellt. 24 Wohnhäuser sollen im Ecknacher Süden westlich der Bergstraße entstehen. Wenn alles gut läuft, könnte dort noch in diesem Jahr die Erschließung beginnen und nächstes Jahr Baurecht herrschen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

