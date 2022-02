Zahl der Kirchenaustritte im Wittelsbacher Land steigt sprunghaft

Plus Seit der Veröffentlichung des Münchner Missbrauchsgutachtens treten auch im Landkreis immer mehr Menschen aus der Kirche aus. Das sagen zwei Pfarrer dazu.

Seit dem 20. Januar, als das Missbrauchsgutachten für das Erzbistum München und Freising veröffentlicht worden ist, gibt es deutschlandweit eine Welle von Kirchenaustritten. Auch im Landkreis Aichach-Friedberg steigt die Zahl der Kirchenaustritte sprunghaft, wie eine Umfrage unserer Redaktion bei den Standesämtern zeigt.