Zu schnell? 18-Jährige prallt mit Auto gegen Ampel und Laterne

Die Fahranfängerin baut bei Regen einen Unfall in Aichach. Sie kommt beim Abbiegen mit ihrem Auto von der Straße ab. Im Wagen sitzen zwei weitere junge Frauen.

Bei einem nächtlichen Regenfall hat eine 18-Jährige am Mittwoch in Aichach einen Unfall gebaut. Die Polizei vermutet den Regen "in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit" als Unfallursache.

Laut Polizei wollte die 18-Jährige gegen 22.15 Uhr von der Martinstraße nach links in die Werlbergerstraße abbiegen. Dabei kam ihr Auto von der Straße ab, prallte zunächst gegen eine Ampel und anschließend gegen eine Straßenlaterne.

Die 18-Jährige und ihre beiden 16 und 17 Jahre alten Mitfahrerinnen blieben bei dem Unfall unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einen Betrag im oberen vierstelligen Bereich. Die Ampel und die Straßenlaterne mussten noch in der Nacht abgesichert werden. (AZ)