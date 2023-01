Aindling

vor 16 Min.

Aindling sucht geeignete Standorte für Windräder

Im Gebiet rund um den Schönbacher Fernsehturm (Gemeinde Hollenbach) liegt auch der Aindlinger Weiler Neßlach. Ob in dessen Umfeld ein Windrad entstehen könnte, soll ein Fachbüro prüfen.

Plus Die Gemeinde Aindling will selbst steuern, wo künftig Windkraftanlagen entstehen könnten. Bislang werden zwei Standorte diskutiert.

Von Evelin Grauer

Um den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben, baut die Bundesregierung in den kommenden Jahren die Hürden ab, Windräder zu errichten. So werden auch die Sicherheitsabstände verkleinert. Das führt dazu, dass auch viele Gemeinden im Wittelsbacher Land künftig mit Anträgen für Windkraftanlagen rechnen müssen. Um eine gewisse Steuerungsmöglichkeit zu haben, will die Marktgemeinde Aindling Konzentrationsflächen für die Windkraft ausweisen. Der Marktgemeinderat stimmte jetzt geschlossen dafür, ein Fachbüro zu suchen, das geeignete Standorte ermittelt.

