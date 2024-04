Busse und Radwege: Aindlinger Gemeinderat bespricht Bürgerwünsche

Plus In den drei Bürgerversammlungen des Marktes Aindling gingen viele Anregungen der Bürgerinnen und Bürger ein. Welche Themen jetzt weiterverfolgt werden.

Über rund 18 Seiten erstrecken sich die Wortmeldungen, die die Besucherinnen und Besucher diesmal bei den drei Aindlinger Bürgerversammlungen vorgebracht haben. Während es in Aindling selbst kaum Anregungen aus der Zuhörerschaft gab, griffen die Bürgerinnen und Bürger in Pichl und Stotzard zahlreiche Themen auf. Über diese Denkanstöße wurde jetzt teils im Gemeinderat diskutiert, teils wurden sie nur auf Papiervorlage zur Kenntnis genommen. Drei der wichtigsten Themen: der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV), die geplante neue Turnhalle und Radwege.

Zu Letzteren gab es eine kurze, aber lebhafte Diskussion in der jüngsten Ratssitzung. In Pichl hatte ein Bürger auf eine Gefahrenstelle beim Verlassen des Geh- und Radwegs von Binnenbach nach Eisingersdorf hingewiesen. Er habe bereits öfter beobachtet, wie Radfahrer beim Wechseln vom Radweg auf die Straße beinahe mit zu schnell fahrenden Autos aus Richtung Binnenbach zusammengestoßen seien. Bürgermeisterin Gertrud Hitzler bestätigte, dass es hier eine Risikostelle gebe. Die Situation soll bei einer der nächsten Verkehrsschauen überprüft werden.