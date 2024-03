Wird das perfekte Dinner in Anried oder in Batzenhofen serviert?

Zwei Kandidaten aus dem Landkreis Augsburg schwingen bei der Kochshow "Das perfekte Dinner" den Kochlöffel. Ab Montag sind sie im Fernsehen zu sehen.

" Das perfekte Dinner" wird in der kommenden Woche wieder einmal im Raum Augsburg aufgetischt. Mit dabei sind auch Sigrid Spiegelhauer aus Dinkelscherben und Mario Deffner aus Gersthofen. Bei dieser Kochshow des Senders VOX treffen sich fünf Personen, von denen jeder reihum versucht, seinen vier Gästen das perfekte Dinner zu kredenzen. Während die Gastgeberin oder der Gastgeber in der Küche hantiert, stöbern die Gäste durch das Haus. Jeder Kandidat hat die Wahl, unter welchem Motto er seinen Abend gestalten will.

"Das perfekte Dinner" kommt in dieser Woche aus dem Raum Augsburg

Unmittelbar vor der Kochshow "Das perfekte Dinner" läuft auf VOX jeden Tag die kulinarische Kuppelshow "Blind Dates". Für Mario Deffner gab es gleich vier Blind Dates. Der 34-Jährige aus dem Gersthofer Ortsteil Batzenhofen war nämlich der Erste aus dem Quintett, der die anderen vier bei sich zu Hause empfangen hat. Zu sehen ist das am Montag, 18. März, um 19 Uhr. "Ich war so gespannt. Ich wusste ja nicht, wer da alles kommt. Obwohl alle sehr unterschiedlich waren, haben wir uns von Anfang an gut verstanden", erzählt der Produktmanager im IT-Bereich. "Wir haben uns sogar danach schon wieder einmal getroffen."

"Perfektes Dinner": Kandidaten aus dem Kreis Augsburg ab Montag im TV

Wie die anderen Teilnehmer hatte er zuvor sein Haus und seine Wohnung von jeglicher Weihnachtsdekoration befreien müssen, denn die Folgen wurden kurz vor Weihnachten gedreht. "Mit Mühe und Not habe ich dann noch einen passenden Christbaum bekommen", lacht der junge Vater, der von seiner Frau angemeldet wurde. "Ohne mich zu fragen", lacht der Schwiegersohn des ehemaligen Gersthofer Bürgermeisters Siegfried Deffner. "Wahrscheinlich hatte wohl sie Lust. Denn Kochen war eigentlich noch nie so auf meiner Liste. Erst seit Corona und während der Elternzeit bin ich mehr in der Küche gestanden. Vielleicht ist deshalb die Soße zu dünn geworden und die Milch übergekocht."

Mario Deffner und seine Schnippelhilfe Ina Neis aus Gersthofen traten zum perfekten Dinner an. Foto: Oliver Reiser

Mit Ina Neis engagierte Mario Deffner eine Freundin des Hauses als Schnippelhilfe. "Ich kannte die Sendung nur vom Hörensagen", gibt die durch ihre Auftritte bei den Kol-La-Faschingssitzungen bekannte Gersthoferin zu. "So hab ich halt Salat geputzt, Semmelknödel gemacht und Himbeeren durchgedreht, dass keine Kernchen mehr drin waren." Motto hatte Mario Deffner keines. Er servierte "Das Gute vom Felde", "Schmorige Bäckchen" und "Himbeere trifft Pistazie". Und kurz vor knapp wurde es dann ziemlich stressig. "Hemd wechseln, Aperitif bereiten, Lagerfeuer anzünden, das war ganz schön sportlich." Ganz zu schweigen davon, dass durch das Fernsehteam die gesamte Wohnung noch einmal auf links gedreht und mit Kameras und Scheinwerfern bestückt wurde.

So liefen die Dreharbeiten zum "perfekten Dinner" in Dinkelscherben

"Alles von der Rolle", lautet das Motto bei Sigrid Spiegelhauer aus dem Dinkelscherbener Ortsteil Anried, deren Kochkünste am Donnerstag, 21. März, ausgestrahlt werden. Dabei tischte die 59-jährige Zahnarzthelferin ihren Gästen "Inseln im See", "Vier auf dem Acker" und "Strudel im Schnee" auf. "Wir schauen diese Sendung schon lange. Und als dann wieder mal ein Untertitel lief, dass für den Raum Augsburg Kandidaten gesucht werden, hat mein Mann gesagt: Jetzt musst du dich mal bewerben."

Das Ehepaar kocht oft und gerne zusammen für ihre Gäste, die ihr auch schon eine Teilnahme an der Kochshow nahegelegt hatten. Gesagt, getan. "Am nächsten Tag war schon eine E-Mail da", erzählt die von allen "Siggi" genannte Hobbyköchin, die natürlichen ihren Gatten Jan als Schnippelhilfe wählte. "Es war einfach super. Vom Team her, von der Gruppe her, von denen alle total nett und sympathisch waren", schwärmt Sigrid Spielgelhauer. "Ich würde es sofort wieder machen."

Wer gewonnen hat, dürfen die Teilnehmenden natürlich nicht verraten. Nur so viel: "Diejenige oder derjenige, der gewonnen hat, hat die anderen schon zu einem Wein-Umtrunk eingeladen."