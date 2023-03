Allenberg

Doch fahrlässige Tötung? Nebenkläger gehen nach Unfallflucht in Berufung

Plus An Ostern ist eine 23 Jahre alte Frau bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Nun steht fest: Es gibt eine Berufungsverhandlung vor dem Landgericht Augsburg.

Von Marina Wagenpfeil

Nach dem Unfall bei Allenberg an Ostern im vergangenen Jahr, bei dem eine 23 Jahre alte Fußgängerin starb, geht die juristische Aufarbeitung in die nächste Runde. Wie das Landgericht auf Nachfrage mitteilt, soll am 13. Juli die Berufungsverhandlung in Augsburg stattfinden. Der 29 Jahre alte Fahrer war im Oktober vom Amtsgericht Augsburg wegen Unfallflucht zu einem Jahr und sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Gegen seinen 28 Jahre alten Bruder, der als Beifahrer dabei war, wurde das Verfahren dagegen eingestellt. Während Verteidigung und Staatsanwaltschaft das Urteil noch im Gericht akzeptierten, legte die Vertretung der Nebenklage direkt Rechtsmittel ein. Mit der Berufung möchte die Nebenklagevertretung eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung erreichen.

