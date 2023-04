Bei Kneipenfestival in Altomünster spielen Bands aus dem Raum Aichachaltomünster kneipenfestival

In Altomünster findet im April ein Kneipenfestival unter dem Titel "ALTOgether" statt. Dabei treten mehrere Bands aus dem Raum Aichach auf. Auch Newcomer sind zu hören.

Unter dem Titel "ALTOgether" steigt am Samstag, 15. April, das Kneipenfestival in Altomünster (Landkreis Dachau). Bei der Veranstaltung stehen 14 Bands auf fünf Bühnen. Beginn ist um 20 Uhr.

Organisiert wird das Festival einer Mitteilung zufolge von der CSU und der Jungen Union. Deren Angaben zufolge kamen im vergangenen Jahr rund 1800 Besucherinnen und Besucher. Unterstützt wird die Veranstaltung vom Verein AltoBad um Manfred Eichner und Gabriele Hartinger sowie von Michi Dorn, der sich um die Technik und die Abstimmung der Bands kümmert.

Kneipenfestival in Altomünster mit den Bands Shout und Nice2meetyou

Erstmals ist die Band Shout mit Frontmann Hannes Ankner aus dem Dasinger Ortsteil Lindl dabei. Aus Ingolstadt kommt die Formation H.A.T. mit Sängerin Sabine Reinhardt aus dem Obergriesbacher Ortsteil Zahling. Beide Bands treten im Maierbräu beim neuen Wirt Matthias Roleder auf. Nach mehreren Jahren Pause gibt sich die Band Nice2meetyou um Thorsten Weiss in Altomünster wieder die Ehre.

Auch die Band Mediocore aus dem Aichacher Stadtteil Untermauerbach tritt bei ALTOgether auf. Das Archivbild entstand 2018 beim Festival Open Erol in Aichach. Foto: Christina Reiner (Archivbild)

Zu den festen Größen des Festivals zählen Boxhead aus Dachau, die mit ihrer Hommage an alte Klassiker wie Led Zeppelin, Deep Purple oder The Doors das Publikum begeistern wollen. Außerdem kommen die Punkrocker von Nesselwolf mit Wurzeln in Altomünster und Mediocore aus dem Aichacher Stadtteil Untermauerbach.

Bei ALTOgether sind auch zahlreiche Newcomer zu hören

Auch Newcomer sind dabei: So spielt die Band Creep im Rossstall im Kapplerbräu. Eine ganz junge Band ist auch die Formation Stereo Five mit Sängerin "the voice" Raffaela Riala aus Schrobenhausen und ihren Münchner Bandkollegen. Zum ersten Mal in Altomünster ist die Band "what about bob" aus dem Münchner Norden zu erleben. Manch einer kennt Norbert Wörl möglicherweise vom GMI Indersdorf. In der Münchner Szene sind sie bekannt von Auftritten im Zenit. Sie spielen einen Sound aus den Sparten Alternativ, Funk, Rock und Blues.

Auch die RockShots aus dem Raum Sielenbach sind dabei. Sie haben sich in den vergangenen Jahren durch Auftritte in der Aichacher Szene einen Namen gemacht. Die Band Performer aus dem Raum Fürstenfeldbruck spielt ebenfalls beim Kneipenfestival in Altomünster. Sie füllt in ihrer Heimat ganze Bierzelte. Sängerin Steffi Schweiger stammt aus Schiltberg. Die Formation Dame Bube Krass mit Marc Berger aus dem Altomünsterer Ortsteil Kiemertshofen legt ihren Schwerpunkt auf "die Stimme Dachaus" Petra Leu.

Lost Rose kommt ebenso wie Hörstreich

Neu ist auch die Band Lost Rose, eine Hard-Rock- und Metal-Band aus dem Dachauer Hinterland. Auch Hörstreich aus Augsburg haben ihr Kommen angekündigt. Sie stehen mit Energie, lauten Gitarren und ihren Melodien für Punkmusik der Neuzeit. (AZ)

Weitere Infos gibt es hier.