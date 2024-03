Am Schloßplatz geparktes Auto zerkratzt

Ein Audi TT ist in Aichach von einer unbekannten Person zerkratzt worden. Ein Unfall scheidet laut Polizei als Ursache für den Schaden aus.

Eine Sachbeschädigung an einem Auto meldet die Aichacher Polizei. Eine Frau hatte am Donnerstagabend ihren Audi TT am Schloßplatz bei den Parkplätzen in der Nähe des Amtsgerichts abgestellt. Am Freitag gegen Mittag stellte sie fest, dass am Heckspoiler des Fahrzeugs ein Kratzer angebracht worden war. Ein Unfall scheidet aufgrund der Lage und Beschaffenheit der Beschädigung aus, so die Polizei.

Die Polizei in Aichach bittet um Hinweise

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aichach unter Telefon 08251/8989-0 entgegen. (bac)