Rechts überholt und dann ausgebremst? Polizei sucht Zeugen für Vorfall auf A8

Eine 37-jährige Frau fühlt sich von einem 42-Jährigen genötigt. Nach dem Vorfall auf der A8 zwischen Dasing und Sulzemoos setzt es gegenseitige Anzeigen.

Ein Vorfall auf der Autobahn am Sonntagmittag zwischen Dasing und Sulzemoos hat nun dazu geführt, dass sich beide Beteiligten gegenseitig wegen Nötigung im Straßenverkehr angezeigt haben. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 12.40 Uhr in Richtung München. Eine 37-jährige Frau war auf dem linken der drei Fahrstreifen unterwegs. Sie berichtete der Polizei, dass ihr kurz vor der Ausfahrt Sulzemoos ein grauer VW Passat sehr dicht aufgefahren sei und sie danach auf dem mittleren Fahrstreifen rechts überholt habe. Anschließend sei er vor ihren Wagen gefahren und habe grundlos so stark abgebremst, dass sie ebenfalls stark bremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei soll auch ein bislang unbekannter Lastwagen ausgewichen sein.

Die Autobahnpolizei sucht Zeugen für den Vorfall bei Sulzemoos

Die Autobahnpolizei konnte sowohl die 37-Jährige als auch den 42-jährigen Fahrer des Passats anhalten. Beide zeigten sich gegenseitig an. Der genaue Hergang müsse nun im Rahmen der Ermittlungsverfahren wegen Nötigung, Beleidigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr geklärt werden, so die Autobahnpolizei Gersthofen. Sie bittet nun weitere beteiligte Verkehrsteilnehmer und Zeugen sich unter 0821/323 1910 zu melden. (AZ)