Motorradfahrer wird bei Auffahrunfall schwer verletzt

Ein Motorradfahrer fährt in Erdweg auf ein Auto auf. Dabei wird der 46-Jährige schwer verletzt. Er wird in ein Krankenhaus gebracht.

Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Samstag in Erdweg (Landkreis Dachau) zugezogen. Wie die Polizei Dachau berichtet, fuhr er auf ein vor ihm fahrendes Auto auf.

Laut Polizei war der 45-Jährige aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mit seinem Motorrad der Marke Triumph gegen 10.40 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Aichach unterwegs. Vor ihm befand sich ein Auto, das von einem 44-Jährigen aus Portugal gesteuert wurde. Als dieser verkehrsbedingt abbremsen musste, gelang es dem Kradfahrer nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen und er fuhr diesem trotz Ausweichversuch auf das Heck auf.

Verletzungen an beiden Beinen bei Unfall

In Folge des Zusammenstoßes zog sich der Kradfahrer schwere Verletzungen an beiden Beinen zu und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer verblieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im jeweils niedrigen vierstelligen Bereich. (AZ)