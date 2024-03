Fußball-Bezirksliga

Hollenbach muss sich reinhauen: So steht es um den Absteiger vor dem Restart

Plus Vor dem Start in die Frühjahrsrunde muss der TSV Hollenbach noch einmal auf einen gesperrten Stürmer verzichten. Es gibt aber auch gute Nachrichten.

Von Johann Eibl

Die Saison 2022/23 hat man in Hollenbach längst abgehakt, weitgehend zumindest. Ganze sechs Spiele gewannen die Fußballer in der Landesliga, die sich insgesamt als zu große Herausforderung erwies. Zurück in der Bezirksliga sollte es wieder ruhiger zugehen - ruhiger und mit ungleich mehr Erfolgserlebnissen. Soweit der Wunsch, die Wirklichkeit aber sah im Herbst etwas anders aus. Darum überwinterte der TSV lediglich mit einem Plus von fünf Punkten auf den ersten von zwei Plätzen, die im Mai die Abstiegsrelegation zur Folge haben werden. Mit diesem Thema möchte und sollte die Mannschaft diesmal nichts zu tun haben.

Fußball-Bezirksliga: So lief die Vorbereitung beim TSV Hollenbach

Vorbereitung "Die Trainingsbeteiligung in den vergangenen sechs Wochen war im Krebsbachtal gut, alle haben Gas gegeben. Aber es gab immer wieder Ausfälle", schildert Spielertrainer Christoph Burkhard die Situation. In erster Linie lag es daran, dass sich Spieler krankmelden mussten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

