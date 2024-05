Fußball-Kreisklasse Aichach

19:39 Uhr

Inchenhofen ist Meister – Bachern wahrt Chance

Plus Der TSV gewinnt 3:1 in Mauerbach und ist damit nicht mehr einzuholen. Echsheim und Bachern kämpfen um Relegationsplatz.

Von Reinhold Rummel

Die ersten Entscheidungen in der Kreisklasse Aichach sind gefallen. Der TSV Inchenhofen kehrt nach nur einer Spielzeit wieder in die Kreisliga zurück. Mit einem 3:1-Auswärtserfolg bei der SG Mauerbach sammelte die Elf um Spielertrainer Martin Stammler und Co-Trainer Michael Wenczel die noch benötigten drei Punkte ein. Jubel auch bei der zweiten Garnitur des Bezirksligisten TSV Hollenbach – die Schmidt-Elf siegte beim SV Ried mit 3:2 und schaffte damit vorzeitig den Klassenverbleib. Der SV Echsheim-Reicherstein festigte seinen zweiten Tabellenplatz mit einem 4:0-Erfolg beim FC Gundelsdorf und Bachern bleibt mit einem knappen 1:0-Heimsieg über Stotzard der Canovic-Elf auf den Fersen. Der letzte Spieltag muss nun die Entscheidung um den Relegationsplatz bringen. Echsheim erwartet Ried und Bachern muss zum TSV Hollenbach II. Der SC Mühlried tritt nach der bitteren 2:5-Auswärtsniederlage in Gebenhofen den Gang in die A-Klasse an. Mauerbach hat immer noch die Chance auf den Klassenverbleib – ein Erfolg in Kühbach ist am Wochenende aber zwingend erforderlich. Die Kühbacher putzten den VfL Ecknach II mit 2:6, der damit ebenfalls noch arge Nöten hat und zum Finale nach Gebenhofen muss.

SG Mauerbach – TSV Inchenhofen 1:3

