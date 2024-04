Auch Aichach kann Tabellenführer Rinnenthal nicht bezwingen

Plus In der Kreisliga Ost lässt sich der BC Rinnenthal auf seinem Weg zur Meisterschaft nicht stoppen. Auch dem BC Aichach gelingt im Spitzenspiel kein Sieg.

19 Spiele ohne Niederlage sind eine Ansage: Auch der BC Aichach bringt den Kreisliga-Ost-Spitzenreiter BC Rinnenthal nicht ins Wanken, die beiden Mannschaften trennen sich im Spitzenspiel mit einem Remis. Ein Aichacher Konkurrent kann den Abstand verkürzen, ein anderer muss sich ebenfalls mit einem Unentschieden zufrieden geben. Im Tabellenkeller schimmert für den TSV Dasing nach einem Auswärtssieg noch ein Hoffnungsschimmer.

BC Aichach – Rinnenthal 1:1