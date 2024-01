Unbekannter fährt an der Zeller Faschingshalle einen Audi A5 an

Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht an der Faschingshalle im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell. In der Nacht auf Sonntag passierte dort ein Unfall.

Die Aichacher Polizei meldet eine Unfallflucht an der Faschingshalle im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell. Nach Polizeiangaben beschädigte dort ein bislang unbekanntes Fahrzeug zwischen Samstag, 20. Januar, 22 Uhr und Sonntag, 21. Januar, 4 Uhr, einen an der Faschingshalle Am Hang geparkten Audi A5.

Unfall in Griesbeckerzell: Wer hat etwas gesehen?

Der Wagen wies laut Polizei einen erheblichen Unfallschaden im Bereich des rechten hinteren Kotflügels auf. An der Unfallstelle wurden Bruchteile eines Rücklichts gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass das Auto des Unfallverursachers oder der Unfallverursacherin ebenfalls sichtbare Schäden im Heckbereich aufweist. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (AZ)