Handball

12:12 Uhr

Nichts zu holen: Aichacher Handballteams verlieren

Plus Das Spiel der TSV-Männer leidet unter einer schwachen Schiedsrichter-Leistung. Die Frauen unterliegen in Gröbenzell ebenfalls mit vier Toren Differenz.

Von Johann Eibl

Am vorletzten Spieltag kassierten die Handballteams des TSV Aichach zwei Niederlagen. Die Frauen unterlagen in der Landesliga in Gröbenzell bei der zweiten Mannschaft des HCD mit 25:29, während die Männer zuhause dem Vizemeister der Bezirksoberliga, der HSG Lauingen-Wittislingen, mit 25:29 den Vortritt lassen mussten.

Frauen Die Niederlage in Gröbenzell war gewiss nicht als Beinbruch zu verstehen. "Wir waren in weiten Teilen auf Augenhöhe", stellte Trainerin Christina Seidel fest: "Da kann man durchaus zufrieden sein." Zumal Lina Mahl verletzt nur zuschaute. Was der Trainerin nicht gefallen hat, das war diesmal das Rückzugsverhalten. Gröbenzell bot eine Spielerin auf, die dem Kader der 2. Bundesliga angehört und den Unterschied darstellte. Seidel lobte einige Spielerinnen, allen voran Iva Vlahinic, die ein Dutzend Feldtore markierte: "Das war der Schalthebel Nummer eins, den haben sie überhaupt nicht in den Griff bekommen." Marleen Bscheider habe sich richtig gut geschlagen in der Abwehr, ebenso die beiden Torhüterinnen Vildan Acar und Silke Arnold, die aber oft genug chancenlos waren, wenn Handballerinnen aus Gröbenzell allein auf sie zustürmten. Was ungewöhnlich war in diesem Duell: Aichach lag diesmal zu Beginn in Front, einmal sogar mit 6:1. Danach aber demonstrierten die Gastgeberinnen ihre Qualitäten, denen sie auch die Vizemeisterschaft verdanken.

