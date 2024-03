Handball

Torhüter Chikh hält Sieg für Aichacher Handballer fest

Plus Die Handball-Männer des TSV Aichach siegen trotz geringer Ausbeute von 22 Toren. Die Frauen aus der Paarstadt bejubeln den fast sicheren Klassenerhalt.

Von Johann Eibl

Der Monat März hätte für die Handball-Abteilung im TSV Aichach nicht besser starten können. Denn am Sonntag feierten Frauen wie Männer jeweils knappe Auswärtssiege. Die Handballerinnen setzten sich in der Landesliga beim PSV München mit 33:30 Toren durch, die Handballer behielten in der Bezirksoberliga beim Team zwei des TSV Haunstetten mit 22:21 die Oberhand. Damit nehmen die beiden Teams Rang drei ein.

Frauen Trainerin Christian Seidel ist bekannt dafür, dass sie Vorsicht walten lässt, wenn es darum geht, die Lage in der Tabelle zu kommentieren. Doch nun wollte sie nicht mehr vom Bangen um den Klassenerhalt reden: "Das dürfte reichen." Die Münchnerinnen waren körperlich gesehen zwar "massivst überlegen", wie sie verglich. Doch das machten die Gäste mehr als wett. Das galt beispielsweise für Lena Mahl, die gleich zehnmal traf und sich auf 92 Saisontore steigerte. "Die spielt extrem gut mit ihrer Dynamik", lobte Seidel. "Die Freude ist riesengroß." Nicht allein das Ergebnis gefiel ihr sehr, sondern auch die Tatsache, dass viele Fans mitgereist waren.

