Hollenbach

Hollenbacher Geschäftsleiter geht nach fast drei Jahrzehnten in Rente

Hollenbachs Geschäftsleiter Richard Baur hat am 31. August seinen letzten Arbeitstag. Fast drei Jahrzehnte leitete er die Verwaltung im Hollenbacher Rathaus. Nun geht er in Rente.

Von Johann Eibl

Knapp drei Jahrzehnte lang war sein Platz bei den Gemeinderatssitzungen immer links vom Bürgermeister – erst neben Hans Riß und zuletzt neben Franz Xaver Ziegler. Richard Baur fungierte stets als rechte Hand des Gemeindeoberhaupts. Er ist in Hollenbach als Geschäftsleiter tätig. Allerdings nur noch bis 31. August, denn dann hat der 62-jährige Schönbacher seinen letzten Arbeitstag.

Begonnen hatte Baur als Maschinenschlosser. "Das war eher ein Praktikum", sagt er heute über diesen Abstecher nach Augsburg. Am 1. Januar 1979 begann seine Tätigkeit bei der Stadt Aichach. Dort hatte er nicht zuletzt mit Alfred Riepl zu tun. Über ihn sagt Baur: "Super Bürgermeister." Fuhr Riepl nach Mallersdorf – die dortigen Klosterschwestern leisteten damals ihren Dienst im Aichacher Spital –, saß Baur am Steuer des Autos. "Wenn der länger Bürgermeister gewesen wäre, wäre ich wohl nicht nach Hollenbach gekommen", so Baur zum Wechsel seines Arbeitsplatzes am 1. April 1991.

