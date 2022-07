Neun Verletzte bei mehreren Verkehrsunfällen in Karlsfeld

Auf der Münchner Straße ist es an einer Ampel zu einer Kollision mit fünf Fahrzeugen gekommen. Andernorts kam es zu Zusammenstößen mit Fußgängern und Radfahrern.

Gleich drei Verkehrsunfälle hat es am Dienstag in Karlsfeld (Landkreis Dachau) gegeben. Neun Menschen wurden dabei verletzt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei Dachau auf etwa 40.000 Euro. Der erste Unfall ereignete sich morgens gegen 7.45 Uhr als ein 37-Jähriger mit seinem Renault von der Krenmoosstraße nach links in die Münchner Straße abbiegen wollte. Der Karlsfelder übersah dabei eine 78-Jährige, ebenfalls aus Karlsfeld, die die Münchner Straße an einer Fußgängerampel bei Grünlicht überquerte und touchierte die Frau. Sie musste leicht verletzt in das Klinikum München-Schwabing eingeliefert werden. Gegen den Autofahrer wird wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

Grafinger fährt mit großer Wucht an Ampel auf wartende Fahrzeuge auf

Ein weiterer Unfall passierte auf der Nibelungenstraße in Richtung Kreisverkehr zur Bayernwerkstraße zur Mittagszeit. Kurz vor der Einfahrt in den Kreisverkehr übersah ein 82 Jahre alter Mann aus Karlsfeld eine von links auf dem Radweg kommende, vorfahrtsberechtigte Radfahrerin und kollidierte mit ihr. Die 81-Jährige aus Karlsfeld stürzte und verletzte sich leicht. Gegen den Autofahrer wird nun ebenfalls wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

Gegen 13.30 Uhr ist es an einer Ampelanlage auf der Münchner Straße in Richtung Dachau zu einem Unfall mit zahlreichen Verletzten und mehreren beschädigten Autos gekommen. Ein 26-Jähriger aus Grafing bei München fuhr aus noch ungeklärter Ursache an der Ampel mit großer Wucht auf einen an der Ampel zur Gartenstraße stehenden Dacia. Der Dacia wurde wiederum auf einen Suzuki geschoben, dieser auf einen Opel. Außerdem wurden ein BMW Mini und ein Mercedes bei dem Unfall beschädigt. Durch die Kollisionen verletzten sich alle fünf Fahrzeuglenker sowie zwei Mitfahrer im Suzuki und im Opel. Die linke Fahrspur war wegen Bergungsmaßnahmen etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Gegen den 26 Jahre alten Unfallverursacher wird wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. (inaw)