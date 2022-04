Jaudusfeuer in Aichach-Friedberg: Feiern mit Bedacht

Plus Im Landkreis brennen wieder Jaudusfeuer. Mancherorts werden Oster- oder Friedensfeuer entzündet. Darüber dürfen wir uns freuen - wenn auch mit Bedacht.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause lebt die Tradition der Jaudusfeuer in vielen Ortschaften im Landkreis Aichach-Friedberg heuer wieder auf. Ihre Zahl von rund einem Dutzend hat sich im nördlichen Teil des Landkreises zum "Vor-Corona-Jahr" nicht groß verändert. Wohl aber die Umstände, unter denen sie stattfinden, und damit auch die Ausrichtung so mancher Feier.