Psychiatrische Tagesklinik: Die Initiativen aus dem Landkreis machen Mut

Plus Verbände und Politik aus dem Wittelsbacher Land kämpfen gemeinsam für die Tagesklinik. Das ist ein deutliches Signal Richtung Augsburg.

Das so kurzfristige und überraschende Aus für die geplante Psychiatrische Tagesklinik in Aichach – nach einem jahrzehntelangen, am Ende nur scheinbar erfolgreichen Kampf – war extrem bitter für den Landkreis Aichach-Friedberg. Sozial- und Betroffenenverbände, aber auch die Politik reagierten mit großer Bestürzung auf die Entscheidung der Bezirkskliniken Schwaben. Das Gute ist allerdings: Sie verharren nicht in Frust und Enttäuschung. Stattdessen stecken sie ihre Energie in den gemeinsamen Kampf um die Tagesklinik.

So hat sich inzwischen eine breite Basis all jener formiert, denen die Versorgung psychisch kranker Menschen im Landkreis am Herzen liegt. Diese landkreisweite Zusammenarbeit macht Mut. Und sie ist ein deutliches Zeichen gen Augsburg: Ein gegenüber dem Wittelsbacher Land gemachtes Versprechen lässt sich nicht so einfach zurücknehmen. Schon gar nicht über die Köpfe der Betroffenen und Verantwortlichen hinweg.

