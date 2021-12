Kühbach

Angebliche Wahlbehinderung: Ermittlungen gegen Bürgermeister sind eingestellt

Im Wahllokal muss der Stimmzettel in die Wahlurne. Weil in Kühbach dort keine Briefwahlunterlagen entgegengenommen wurden, hat die Partei Die Basis den Kühbacher Bürgermeister angezeigt. Jetzt wurden die Ermittlungen eingestellt.

Plus Nach der Bundestagswahl hat die Partei "Die Basis" Kühbachs Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher angezeigt. Die Staatsanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren eingestellt.

Von Gerlinde Drexler

Bei der Bundestagswahl im September 2021 soll Kühbacher Bürgerinnen und Bürgern die Abgabe der Briefwahlunterlagen in einem Wahllokal in der Marktgemeinde verwehrt worden sein. Das warf die neue Partei Die Basis, die als politischer Arm der „Querdenker“-Bewegung gilt, dem Kühbacher Bürgermeister vor. Sie zeigte Karl-Heinz Kerscher wegen Wahlbehinderung an. Jetzt gibt es Neues dazu.

