Vorwurf der Wahlbehinderung: "Die Basis" zeigt Kühbacher Bürgermeister an

Plus Die Partei beschuldigt Karl-Heinz Kerscher der Wahlbehinderung. Briefwählern sei die Abgabe ihrer Wahlunterlagen verweigert worden. Das sagt der Bürgermeister dazu.

Die Bundestagswahl hat dem Kühbacher Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher eine Strafanzeige eingebracht. Erstattet hat sie die neue Gruppierung Die Basis, die am Sonntag erstmals bei der Wahl antrat und die als politischer Arm der "Querdenker"-Bewegung gilt. Sie wirft Kerscher Wahlbehinderung vor. Der Kühbacher Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher sagt dazu: "Grober Unfug".