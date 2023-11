Kühbach

Die Bürger können den Windpark in der Scharnitz mitbauen

In der Scharnitz an der B300 bei Kühbach und Gachenbach sollen sechs Windkraftanlagen entstehen.

Plus Sechs Windkraftanlagen will die Bürgerenergiegenossenschaft in der Scharnitz bei Kühbach bauen. Sie stehen frühestens 2027. Die Wertschöpfung soll vor Ort bleiben.

Es geht um eine Investition von insgesamt 50 bis 60 Millionen Euro. So viel Geld ist nach derzeitigem Stand nötig, um den Windpark in der Scharnitz zu bauen. Drehen werden sich die sechs Windräder, die im Waldbereich zwischen Kühbach und der Nachbargemeinde Gachenbach zur Debatte stehen, frühestens im Jahr 2027. Das Interesse an den Plänen ist groß in der Öffentlichkeit. Zu einer Informationsveranstaltung kamen am Montag rund 140 Interessierte in den Kühbacher Sportpark.

Der Windpark erstreckt sich über zwei Landkreise und zwei Gemeinden. Neben Kühbach ist auch Gachenbach (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) betroffen. Die Planungskosten werden sich in einer Spanne zwischen 300.000 und 400.000 Euro bewegen. Gedacht ist an einen Bürger-Windpark, um die Wertschöpfung vor Ort zu lassen. Das waren einige der wichtigsten Aussagen, die bei der Infoveranstaltung am Montag zu hören waren. Dazu waren auch die beiden Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher (Kühbach) und Alfred Lengler (Gachenbach) gekommen.

