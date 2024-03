Kühbach

11:30 Uhr

Für das "neue" Zentrum nimmt Kühbach viel Geld in die Hand

Plus Das Kühbacher Zentrum wird komplett umgestaltet. Ziel ist ein "Mehrwert" für die Bürgerschaft. Eine Rolle spielt in den Überlegungen auch "Waffen Mayr".

Von Johann Eibl

Das Ortszentrum von Kühbach wird im großen Stil umgestaltet. Dieses Vorhaben stand im Mittelpunkt der Aussprache im Rahmen der Bürgerversammlung am Dienstag in diesem Ort. Dazu waren 91 Personen ins Gasthaus Thomabräu gekommen, exakt die gleiche Zahl wie ein Jahr zuvor in den Peterhof. Sie erfuhren, was bislang über die Pläne für das Kühbacher Zentrum bekannt ist.

ISEK spielt bei der Gestaltung des Kühbacher Zentrums eine große Rolle. Darunter versteht man das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept der Regierung von Schwaben. Bei der Überplanung wird ein großes Gebiet einbezogen. Die Pfarrstraße gehört ebenso dazu wie Teile der Aichacher Straße, die Schule und das Pfarrer-Knaus-Heim.

