Gefährliches Überholmanöver auf der B300: Autofahrer abgedrängt

Beim Überholen auf der Bundesstraße B300 bei Kühbach gerät ein Autofahrer in den Gegenverkehr und zieht nach rechts. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei einem gefährlichen Überholmanöver auf der Bundesstraße B300 bei Kühbach hat ein bislang unbekannter Autofahrer einen 59-jährigen Autofahrer in den Grünstreifen abgedrängt, wie die Polizei am Wochenende berichtete. Verletzt wurde niemand.

Der 59-Jährige war am Freitag gegen 6.20 Uhr mit seinem Auto auf der B300 in Fahrtrichtung Ingolstadt unterwegs. Ein bislang unbekannter Autofahrer überholte ihn ordnungsgemäß links. Während des Überholvorgangs überfuhr der Unbekannte jedoch die dortige Sperrfläche und kam dadurch in den Gegenverkehr, so die Polizei.

Vorfall auf der B300: Die Polizei Aichach sucht Zeugen

Aufgrund des Gegenverkehrs fuhr der Unbekannte wieder auf den rechten Fahrstreifen und drängte den 59-Jährigen, der sich mit seinem Auto dort befand, nach rechts in den Grünstreifen ab, berichtet die Polizei weiter. Nach ersten Erkenntnissen sei weder jemand verletzt worden noch Sachschaden entstanden.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 08251/8989-0 bei der Polizeiinspektion Aichach zu melden. (bac)