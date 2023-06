Kühbach

Jetzt gibt es einen zweiten Antrag für einen Edeka in Kühbach

Im Anschluss an den Netto-Markt soll an der Paarer Straße in Kühbach ein Verbrauchermarkt entstehen. Die Rede ist im Ort von einem Edeka-Markt.

Plus Das erste Verfahren für den geplanten Edeka-Markt neben Netto läuft noch. Trotzdem wird ein weiterer Markt beantragt. Wie sich der Gemeinderat entscheidet.

Der eine Antrag auf einen Edeka-Markt an der Paarer Straße neben dem Netto-Markt in Kühbach läuft noch, da kommt bei der Gemeinde ein zweiter Antrag für einen Edeka-Markt an: ebenfalls an der Paarer Straße, aber nicht direkt neben dem Discounter, sondern auf dem Grundstück gegenüber der Schule. In der Sitzung am Mittwoch ging es im Gemeinderat um die grundsätzliche Frage: "Wollen wir das oder nicht?"

Vor rund zwei Jahren war der erste Antrag auf einen Supermarkt eingegangen. Geplant war ein Vollsortimenter mit einer Verkaufsfläche von 1200 Quadratmetern und einem 100 Quadratmeter großen Backshop. Den zusätzlichen Lebensmittelmarkt hatte der Gemeinderat im Mai 2021 grundsätzlich begrüßt. Weniger gut gefallen hatte dem Gremium, dass dafür zusätzlich 85 Parkplätze gebaut werden sollten. Er hatte einen gemeinsamen Parkplatz mit dem Nachbarn Netto, der ebenfalls zur Edeka-Gruppe gehört, angeregt.

