Motorradfahrer übersieht Auto beim Überholen

Ein 32-jähriger Motorradfahrer hat am Donnerstag bei einem Überholmanöver bei Kühbach ein Auto übersehen. Es kam zu einem Unfall, bei dem der 32-Jährige verletzt wurde.

Laut Polizei fuhr der Mann gegen 13 Uhr mit seinem Motorrad auf der Kreisstraße von Paar in Richtung Kühbach. In einer Rechtskurve überholte er ein Auto. Bei dem Manöver kam ihm ein weiteres Auto entgegen. Der Motorradfahrer konnte eine seitliche Berührung mit diesem Wagen nicht verhindern. Bei dem Unfall erlitt er leichte Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 6000 Euro. (AZ)