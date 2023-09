Radfahrerin wird bei Unfall in Kühbach lebensgefährlich verletzt

Eine 78 Jahre alte Frau übersieht mit ihrem Fahrrad beim Einfahren in die Pfarrer-Knaus-Straße ein Auto. Deren 79 Jahre alte Fahrerin kann nicht mehr bremsen.

Eine 78 Jahre alte Fahrradfahrerin ist bei einem Unfall am Mittwoch in Kühbach lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau am Mittwoch gegen 11.05 Uhr auf der Jahnstraße in östlicher Richtung unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersah sie beim Einfahren in die Pfarrer-Knaus-Straße ein in Richtung Schönbacher Straße fahrendes Auto. Die 79 Jahre alte Autofahrerin erfasste die Radfahrerin frontal, wodurch diese über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Sie zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Augsburg geflogen werden. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft Augsburg ein unfallanalytisches Gutachten an. (AZ)