Aichacher Autofahrer hat Unfall auf spiegelglatter Fahrbahn

Ein Autofahrer aus Aichach verlor auf einer winterglatten Fahrbahn zwischen Sulzrain und Lotzbach die Kontrolle über sein Fahrzeug, es kam zum Unfall.

Ein 26-Jähriger aus Aichach war am Dienstag gegen 8:50 Uhr mit seinem Ford auf der Kreisstraße DAH 3 von Sulzrain in Richtung Lotzbach unterwegs. In einer Rechtskurve kam er auf winterglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach liegend im angrenzenden Acker zum Stillstand. Der 26-Jährige erlitt durch den Unfall keine Verletzungen und konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Allerdings griff er, nachdem er den Pkw bereits verlassen hatte, erneut ins Fahrzeuginnere und verletzte sich hierbei an einer zersplitterten Glasscheibe. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Ford entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. (AZ)