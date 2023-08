19-Jährige stößt beim Überholen mit entgegenkommendem Auto zusammen

Eine Autofahrerin wollte zwischen Arnbach und Markt Indersdorf (Landkreis Dachau) einen Lkw überholen und übersieht dabei ein entgegenkommendes Auto.

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Arnbach und Markt Indersdorf (Landkreis Dachau) sind zwei Personen schwer verletzt worden. Laut Mitteilung der Polizei war eine 19-Jährige aus Schwabhausen am Donnerstag gegen 12.50 Uhr mit ihrem Auto auf der Staatsstraße 2054 in Richtung Markt Indersdorf unterwegs und wollte einen vor ihr fahrenden Lkw überholen. Dabei übersah sie das entgegenkommende Auto eines 73-Jährigen aus Erdweg. Trotz Ausweich- und Bremsmanövern kam es zum Frontalzusammenstoß. Das Auto der 19-Jährigen überschlug sich und kam im angrenzenden Feld zum Liegen. Die Fahrerin und ihre gleichaltrige Beifahrerin aus Erdweg wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Die Fahrerin wurde mit Rettungshubschrauber in das Krankenhaus München-Harlaching geflogen, die Beifahrerin vom Rettungsdienst in das Dachauer Krankenhaus eingeliefert. Der 73-jährige Fahrer blieb unverletzt. Die beiden Fahrzeuge mussten vom Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 17.000 Euro geschätzt. Gegen die 19-Jährige wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (AZ)