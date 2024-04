Fahrer und Beifahrer betrunken: Opel überschlägt sich

Der 25-jährige Fahrer verliert in Markt Indersdorf die Kontrolle über seinen Opel. Laut Zeugen ist der Beifahrer nicht angeschnallt. Beide werden schwer verletzt.

Zu einem schweren Unfall ist es am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Markt Indersdorf gekommen. Dabei wurden zwei Beteiligte schwer verletzt.

Laut Polizei Dachau hatte ein 25-Jähriger auf der Arnbacher Straße in Markt Indersdorf kurz nach dem Bahnübergang die Kontrolle über seinen Opel verloren. Der Wagen kam nach links von der Straße ab, überschlug sich und blieb in einem Grünstreifen stehen.

Der Fahrer hat laut Polizei über ein Promille Alkohol im Blut

Sowohl der Fahrer als auch der 24-jährige Beifahrer erlitten dabei schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Unbeteiligten Zeugen zufolge war der Beifahrer nicht angeschnallt.

Laut Polizei steht die Unfallursache fest. Demnach waren beide Männer stark alkoholisiert. Beim Fahrer wurde ein Alkoholwert von weit über einem Promille festgestellt. Die Polizei stellte seinen Führerschein an Ort und Stelle sicher. Am Opel entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 5000 Euro geschätzt wird. (AZ)